أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال تعليقها على الزلزال المدمر الذي هز وسط المغرب فجر السبت بقوة 7 درجات، عن التعازي الخالصة لأسر الضحايا.

وقالت زاخاروفا: "نعرب عن تعازينا لأسر وأقارب ضحايا زلزال المغرب ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

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وأشارت ممثلة الخارجية إلى أن السفارة الروسية بالرباط والقنصلية العامة بالدار البيضاء، على اتصال مستمر مع السلطات المغربية، لمعرفة تطورات الوضع.

ووفقا للدبلوماسيين الروس العاملين في المغرب، لا يوجد مواطنون روس بين المتضررين من الزلزال.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية