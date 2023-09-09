مصر تصدر بيانا جديدا حول زلزال المغرب

أعلنت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة ظروف الجالية المصرية بالمغرب، مؤكدة عدم وقوع إصابات في صفوف أبناء الجالية.

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وأعربت جندي عن تضامنها مع المغرب حكومة وشعبا في مصابهم الجلل جراء الزلزال الذي ضرب الأراضي المغربية وأسفر عن وقوع آلاف الضحايا بين قتيل وجريح،

وأضافت أنها تتابع تطورات الموقف الخاص بالزلزال الذي ضرب الأراضي المغربية، وأنها على اتصال مع السفير المصري لدى المغرب والسفارة المصرية والجالية هناك للاطمئنان على سلامة وأحوال المصريين.

وأكدت أنه لا توجد حتى الآن أي بلاغات عن ضحايا أو مصابين مصريين وأحوال الجالية جيدة ومستقرة ويتم متابعتها أولا بأول.

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وأشارت إلى أن الأنباء الواردة من المغرب تبين أن جميع الضحايا حتى اللحظة هم من قاطني المناطق النائية والجبلية حول أغادير ومراكش، موضحة أن هناك نقاط اتصال في جميع المدن المغربية تعمل على موافاة السفارة المصرية بكل التطورات التي تخص الجالية المصرية.

ولفتت إلى أن المصريين في المغرب يتركزون في عدد من المدن تتصدرها الدار البيضاء وطنجة، والرباط والمدن المحيطة بها باعتبارها العاصمة السياسية، ويقيم عشرة أشخاص مصريين في مراكش تم الاطمئنان عليهم وجميعهم بخير حتى الآن.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7 درجات عددا من مدن المغرب فجر اليوم السبت موقعا مئات القتلى والجرحى، ومخلفا أضرارا جسيمة في المباني السكنية والأثرية والمنشآت الحكومية، وسط مخاوف من هزات ارتدادية.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام مغربية أن الزلزال الأخير الذي ضرب البلاد هو أقوى زلزال يضرب المملكة منذ قرن.

المصدر: القاهرة 24