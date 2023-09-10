الهلال الأحمر الإيراني يعلن جهوزيته لإرسال فرق الإغاثة إلى المغرب

قدم رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند، تعازيه إلى نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المغربي في ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة معلنا جهوزيته لتقديم العون.

كما أعلن رئيس مصلحة إطفاء الحرائق وخدمات السلامة في العاصمة الإيرانية طهران، قدرة الله محمدي، استعداد هذا الجهاز للمشاركة في عمليات إغاثة منكوبي الزلزال في المغرب.

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وأعرب محمدي عن تعازيه ومواساته للشعب والحكومة المغربية، معلنا الاستعداد لإيفاد فرق الإغاثة إلى المغرب.

هذا وقد ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال المغرب المدمر، إلى 2012 وفاة و2059 إصابة، من بينها 1404 إصابات خطيرة، وفقا لوزارة الداخلية المغربية.

المصدر: وكالات