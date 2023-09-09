زلزال المغرب.. لحظة اهتزاز صومعة جامع الكتبية الشهير في مراكش (فيديو)

تضررت عدة معالم ومبان أثرية في الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليلة أمس الجمعة وأسفر عن مصرع المئات، من بينها منارة أحد أشهر جوامع شمال إفريقيا في مراكش.

واهتزت صومعة جامع الكتبية وتصاعد منها غبار، وأظهرت مقاطع فيديو سقوط صومعة أخرى في المدينة القديمة.

وتعد صومعة الكتبية من أقدم آثار مدينة مراكش، وهي تطل على ساحة جامع الفنا وسط المدينة الحمراء.

وشيدت الصومعة قبل ما يزيد على 900 عام، واشتهرت بجمالها المعماري على طراز الفن الأندلسي، حتى تحولت لقبلة تجذب أنظار وأفئدة الزوار والسائحين.

وحمل المسجد اسم الكتبية نسبة إلى حي الكتبيين المجاور، الذي تواجد فيه بائعو الكتب.

المصدر: وكالات