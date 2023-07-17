"نستخدم تقنيات أخرى".. الداخلية السعودية تطمئن: عمليات التجميل لا تمنع من السفر!

أكدت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، أن إجراء عمليات التجميل للنساء والرجال لا تمنعهم عبور بوابات الجوازات في المطارات، إذ إن السلطات تستخدم تقنيات أخرى للتعرف على الأشخاص.

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وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، لضحيفة عكاظ السعودية، إن عمليات التجميل لدواعي طبية أو كمالية سواء للرجال أو النساء وتغير ملامح الوجه بعكس صورة جواز السفر لن تؤثر على مرورهم من بوابة تفتيش الجوازات في المطارات.



وأضاف أنه "في حال الخروج من البلاد والعودة إليها بعد الخضوع لعملية تجميل حتى ولو بنسبة كبيرة، لن يمنع ذلك من استكمال إجراءات الدخول حتى لو كانت الصورة في جواز السفر غير مطابقة لملامح الوجه الواقعية، لاعتماد المنافذ على تقنيات متطورة من ضمنها بصمة اليد والعين للتعرف على الأشخاص في كل الحالات".

وأوضح المتحدث باسم الداخلية، أن إدارة الجوازات السعودية تعتمد الصورة الشخصية في جواز السفر من خلال الصورة الأساسية المعتمدة بشكل مسبق في الأحوال المدنية عند إصدار بطاقة الأحوال المدنية أو تجديدها، وهي الجهة المختصة في حال وجود أي تحديث على الصورة الشخصية.

المصدر: عكاظ