السعودية.. الدفاع المدني بالقويعية ينقذ شخصا سقط في بئر عميقة (صور)

تمكن الدفاع المدني السعودي في القويعية مساء يوم الأحد، من إنقاذ شخص سقط في بئر عميقة.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة عبر "تويتر": "أنه تم نقله بواسطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".

#الدفاع_المدني بالقويعية ينقذ شخصًا سقط في بئر، تم نقله بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. pic.twitter.com/ewEc1Ve9OW — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) July 16, 2023

المصدر: وسائل إعلام سعودية