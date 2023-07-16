السعودية.. الدفاع المدني بالقويعية ينقذ شخصا سقط في بئر عميقة (صور)
RT @SaudiDCD
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تمكن الدفاع المدني السعودي في القويعية مساء يوم الأحد، من إنقاذ شخص سقط في بئر عميقة.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة عبر "تويتر": "أنه تم نقله بواسطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".
#الدفاع_المدني بالقويعية ينقذ شخصًا سقط في بئر، تم نقله بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. pic.twitter.com/ewEc1Ve9OW— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) July 16, 2023
المصدر: وسائل إعلام سعودية