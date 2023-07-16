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السعودية.. الدفاع المدني بالقويعية ينقذ شخصا سقط في بئر عميقة (صور)

أخبار العالم العربي

السعودية.. الدفاع المدني بالقويعية ينقذ شخصا سقط في بئر عميقة (صور)
RT @SaudiDCD
السعودية.. الدفاع المدني بالقويعية ينقذ شخصا سقط في بئر عميقة
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تمكن الدفاع المدني السعودي في القويعية مساء يوم الأحد، من إنقاذ شخص سقط في بئر عميقة.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة عبر "تويتر": "أنه تم نقله بواسطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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