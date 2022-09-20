بوتين: مصر أحد أهم شركاء روسيا في إفريقيا والعالم العربي

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة إلى مصر، خلال تلقيه أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد في موسكو، ومن بينهم سفير مصر الجديد لدى روسيا، نزيه النجاري.

وقال الرئيس الروسي خلال حديثه مع السفراء الجدد بحضور سفير مصر الجديد لدى موسكو، إن روسيا تعتبر مصر أحد أهم شركائها في إفريقيا والعالم العربي.

وكان السفير المصرى الجديد لدى موسكو، نزيه النجاري، قد أكد على دور العلاقات التاريخية الراسخة بين موسكو والقاهرة، وذلك خلال زيارة أجراها لمقر قناة RT في موسكو، مشيرا إلى حرص بلاده على إقامة علاقات متوازنة مع كافة دول العالم لما فيه المصلحة المشتركة.

وتم الاتفاق خلال الزيارة على تفعيل التعاون المشترك، خاصة في التحضير لليوبيل الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وموسكو.

المصدر: RT