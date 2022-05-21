3 أحزاب تونسية ترفض مرسوم سعيّد لإنشاء هيئة "الجمهورية الجديدة"

أعلنت ثلاثة أحزاب تونسية رفضها لمرسوم أصدره الرئيس قيس سعيد، أمس الجمعة، بتشكيل "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".

واعتبرت تنسيقية "الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية"، في بيان مشترك اليوم السبت، المرسوم بأنه "توجه يريد به رئيس سلطة الأمر الواقع تكريسه في ظل رفضه لأي حوار وتماديه في محاولة يائسة لفرض خياراته الاستبدادية".

واعتبرت هذه الأحزاب (الجمهوري والتكتل والتيار الديمقراطي) أن توجه رئيس الجمهورية دفع البلاد نحو مسار "يقزم المجتمع ويلغي دور الأحزاب السياسية ويهمش منظمات المجتمع المدني ويجعلها شاهدة زور على صياغة دستور كتب في الغرف المغلقة بناء على استشارة إلكترونية فاشلة لم تعلن حتى نتائجها للرأي العام".

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ودعت "كل الأطراف الوطنية وخاصة المنظمات الوطنية إلى رفض المشاركة "فيما يسمّى بلجنة الحوار" وحملت "كل من يقبل الانخراط في مسار الانقلاب مسؤولياته القانونية المترتبة عن المشاركة في قلب هيئات الدولة".





المصدر: بوابة إفريقيا الإخبارية