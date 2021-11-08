رئيس كولومبيا في القدس لافتتاح مكتب للتجارة والابتكار

وصل الرئيس الكولومبي إيفان دوكي اليوم الاثنين إلى إسرائيل في زيارة تستغرق ثلاثة أيام لافتتاح مكتب التجارة والابتكار الكولومبي في القدس، وفقا لموقع i24News الإخباري الإسرائيلي.

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وقد التقى دوكي في اليوم الأول من زيارته نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ. كما يضم برنامج الزيارة لقاءه مع رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت. ويفتتح الرئيس الكولومبي غدا الثلاثاء مكتبا للتجارة والابتكار في القدس، إلى جانب زيارته لمدينة القدس القديمة قبل مشاركته في حدث اقتصادي.

في اليوم الثاني من رحلته، سيزور دوكي المركز العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست "ياد فاشيم" وسيقوم بجولة في متحف تاريخ الهولوكوست.

وكتب دوكي على "تويتر" أن من أسباب زيارته لإسرائيل "هو أن لدينا الفرصة للارتقاء بعلاقاتنا الثنائية إلى أعلى مستوياتها، وتعزيز مجالات التعاون في الأمن السيبراني، والأعمال التجارية الزراعية، والتكنولوجيا".

ولدى إسرائيل وكولومبيا اتفاقية تجارة حرة، وهي الأولى لكولومبيا مع أي دولة في الشرق الأوسط، إذ يسمح بدخول 97% من البضائع الكولومبية إلى السوق الإسرائيلية دون رسوم جمركية.

المصدر: i24News