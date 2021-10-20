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المغرب يعلق الرحلات الجوية نحو 3 دول أوروبية

أخبار العالم العربي

المغرب يعلق الرحلات الجوية نحو 3 دول أوروبية
Reuters
أرشيف
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أعلنت السلطات المغربية، اليوم الأربعاء، تعليق الرحلات الجوية نحو ثلاث دول أوروبية.

وكتبت ليلى مشبال، المديرة العامة لـ"طيران العربية ـ المغرب"، في تغريدة أن السلطات قررت تعليق الرحلات نحو بريطانيا وهولندا وألمانيا.

وأفاد موقع "هسبريس" بأن قرار تعليق الرحلات نحو هذه الوجهات سببه "بروز متحور جديد لفيروس كورونا".

المصدر: "هسبريس"

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