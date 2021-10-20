المغرب يعلق الرحلات الجوية نحو 3 دول أوروبية

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الأربعاء، تعليق الرحلات الجوية نحو ثلاث دول أوروبية.

وكتبت ليلى مشبال، المديرة العامة لـ"طيران العربية ـ المغرب"، في تغريدة أن السلطات قررت تعليق الرحلات نحو بريطانيا وهولندا وألمانيا.

Suite décision des Autorités, à compter du mercredi 20 octobre à 23h59, les vols à direction de l Allemagne, Pays bas et Royaume uni seront suspendus jusqu’à nouvel ordre. Flights to Uk, Netherlands and Germany suspended from October 23rd at 23h59. — Laila Mechbal (@LailaMechbal) October 19, 2021

وأفاد موقع "هسبريس" بأن قرار تعليق الرحلات نحو هذه الوجهات سببه "بروز متحور جديد لفيروس كورونا".

المصدر: "هسبريس"