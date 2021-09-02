مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود غزة

أفاد مراسلنا في فلسطين، يوم الخميس، بمقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن المواطن أحمد مصطفي محمود صالح 26 عام، من سكان مخيم جبالبا، قتل متأثرا بإصابته أثناء مشاركته بفعاليات "الإرباك الليلي" مساء الخميس.

وأضافت المصادر أن المواطن أصيب برصاصة بالبطن نقل على إثرها الى المشفى الإندونيسي بمخيم جباليا حيث توفى متأثرا بجراحة.

فيما أصيب 8 مواطنين بالرصاص الحي وآخرين بالاختناق، جراء قمع القوات الإسرائيلية للمشاركين في فعاليات "الإرباك الليلي" شرقي قطاع غزة.

المصدر: RT