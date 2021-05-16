وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي آخر التطورات "في فلسطين والمنطقة"

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اتصل بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن لبحث آخر التطورات "في فلسطين والمنطقة".

وجاء في بيان نشرته الوكالة أن "سمو وزير الخارجية أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الأمريكي، استعرضا خلاله العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى أبرز المستجدات وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين، والمستجدات في المنطقة."

سمو #وزير_الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الأمريكي، استعرضا خلاله العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى أبرز المستجدات وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في #فلسطين، والمستجدات في المنطقة.#واس_عامpic.twitter.com/IsT6KRRRsW — واس العام (@SPAregions) May 16, 2021

وكان وزير الخارجية السعودي دان الأحد، خلال اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، الانتهاكات الإسرائيلية "الصارخة" بحق الفلسطينيين، مشددا على ضرورة أن يتدخل المجتمع الدولي لوضع حد لها.

وأكد الوزير أن المملكة ترفض رفضا قاطعا الانتهاكات الإسرائيلية، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل بشكل عاجل لوضع حد لها.

المصدر: وكالات