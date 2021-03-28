التحالف العربي يعلن عن تدمير زورقين مفخخين للحوثيين

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن فجر اليوم الأحد، عن تدمير زورقين مفخخين يتبعان لقوات جماعة "أنصار الله" (الحوثيون).

وقال التحالف إن ذلك جاء "قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من الحديدة"، متهما الحوثيين بأنهم "يتخذون اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة"، ويستمرون في "تهديد لطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

#عاجل#التحالف : تدمير زورقين مفخخين يتبعان للمليشيا قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من الحديدة .#واس_عامpic.twitter.com/UHmjTWa1QC — واس العام (@SPAregions) March 27, 2021

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يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان التحالف اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتا تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

وأمس السبت توعدت جماعة "أنصار الله" السعودية بـ"ضربات قوية وموجعة لم تعهدها من قبل".

المصدر: RT