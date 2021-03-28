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التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

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التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية
Reuters AHMED YOSRI
المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن اعتراض طائرتين مسيرتين أطلقتهما حركة "أنصار الله" الحوثية من اليمن باتجاه المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن التحالف قوله إن "قواته اعترضت ودمرت طائرتين دون طيار مفخخة أطلقتا تجاه المنطقة الجنوبية".

واتهم التحالف الحوثيين بـ"الاستمرار في المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وكان التحالف أعلن في 21 مارس الحالي عن تدمير ورش تابعة للحوثيين في صنعاء، تستخدم لتجميع الصواريخ الباليستية وتلغيم الطائرات المسيرة.

وقال إن "العملية تهدف لتحييد وتدمير مصادر الهجوم الوشيك وحماية المدنيين من الهجمات العدائية".

المصدر: "واس" + RT

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