البيت الأبيض: بايدن سيعلن اليوم وقف دعم الولايات المتحدة للعمليات الحربية في اليمن

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الخميس، إن الرئيس جو بايدن سيعلن اليوم وقف دعم الولايات المتحدة للعمليات الحربية في اليمن.

وأوضح سوليفان خلال إفادة صحفية أن "وقف دعم العمليات في اليمن لن يشمل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب".

وأضاف أن الرئيس الأمريكي سيعلن مبعوثا جديدا خاصا باليمن اليوم الخميس.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، كان أعلن أن الإدارة الجديدة في البيت الأبيض بقيادة بايدن تعتقد أن إجراءات السعودية في اليمن أدت لوقوع أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعهد بايدن خلال حملته الانتخابية بمنع استخدام الأسلحة الأمريكية في العمليات العسكرية في اليمن التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية والذي تشكل فيه الإمارات ثاني أكبر قوة، علما بأن النزاع في هذا البلد العربي الفقير قد أودى بحياة آلاف الأشخاص وأثار مجاعة واسعة النطاق وأزمة إنسانية تعتبر من الأسوأ في العالم.

المصدر: وكالات