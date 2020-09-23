أول سفيرة إسرائيل تقدم أوراق الاعتماد للسيسي وتشكره على تعزيز السلام

أصبحت الدبلوماسية الإسرائيلية، أميرة أورون، اليوم الأربعاء، أول امرأة تم اعتمادها سفيرة للدولة العبرية لدى مصر.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، على صفحة "إسرائيل بالعربية" التي تديرها في "فيسبوك"، أن أورون قدمت اليوم أوراق الاعتماد إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال حفل أقيم في القصر الرئاسي بالقاهرة.

قدمت اليوم سفيرة إسرائيل في مصر، أميرة أورون، أوراق اعتمادها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حفل أقيم في القصر... Posted by ‎إسرائيل تتكلم بالعربية‎ on Wednesday, September 23, 2020

وأشارت الوزارة إلى أن الحفل انطلق بعزف النشيد الإسرائيلي لدى دخول الدبلوماسية القصر، مضيفة أن محادثة جرت بين السفيرة الجديدة والرئيس المصري، حيث شكرت أورون السيسي على "جهوده في تعزيز السلام في الشرق الأوسط".

وأصبحت أورون السفير الإسرائيلي الرابع عشر الذي يعتمد في مصر منذ توقيع معاهدة السلام بين الطرفين.

المصدر: RT