مقتل جندي إثر هجوم مسلح على مواقع عسكرية شمالي شرق لبنان

قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم الاثنين إن مسلحين فتحوا النار على عدة مواقع عسكرية ودورية في منطقة بعلبك في سهل البقاع ليل الثلاثاء ما أسفر عن مقتل جندي.

وأضافت "أقدم عدد من المسلحين على إطلاق النار باتجاه دورية للجيش ومراكز عسكرية... حيث أسفر ذلك عن استشهاد أحد العسكريين".

تعرض دورية وعدة مراكز للجيش لإطلاق نار من قبل مسلّحين واستشهاد أحد العسكريّين#الجيش_اللبناني#LebaneseArmyhttps://t.co/ucTUAPlVWn — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) July 13, 2020

المصدر: وكالات