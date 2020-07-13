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مقتل جندي إثر هجوم مسلح على مواقع عسكرية شمالي شرق لبنان

أخبار العالم العربي

مقتل جندي إثر هجوم مسلح على مواقع عسكرية شمالي شرق لبنان
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قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم الاثنين إن مسلحين فتحوا النار على عدة مواقع عسكرية ودورية في منطقة بعلبك في سهل البقاع ليل الثلاثاء ما أسفر عن مقتل جندي.

وأضافت "أقدم عدد من المسلحين على إطلاق النار باتجاه دورية للجيش ومراكز عسكرية... حيث أسفر ذلك عن استشهاد أحد العسكريين".

المصدر: وكالات

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