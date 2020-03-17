الكشف عن مصدر مرجح نقل فيروس كورونا للمتوفي الثالث في مصر

سادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية في مصر، بعد إعلان الوفاة الثانية بين سكان المركز بفيروس كورنا المستجد والثالثة في البلاد.

إقرأ المزيد

وكشفت وسائل الإعلام المصرية، أن المتوفي هو المواطن أحمد علي عبد العزيز عامر، 50 سنة موظف بالضرائب العامة ومقيم بمدينة بلقاس ومتزوج ولديه ولدان و3 بنات.

وقالت النائبة السابقة هيام عامر وهي من العائلة، إنه تم وضع زوجته وأبنائه في العزل بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، وهناك نتائج فحوصات من مخالطين له لم تظهر حتى الآن.

وأكد عدد من أهالي بلقاس، أن المتوفي لديه نجل يدرس في دولة أوكرانيا، وزار أسرته مؤخرا في مدينة بلقاس وغادر في أول مارس الجاري، ورجحت المصادر أنه قد يكون نقل العدوى لأسرته.

يذكر أن وزارة الصحة المصرية، أعلنت عن وفاة أول حالة مصرية بفيروس كورنا "كوفيد-19" يوم الخميس 12 مارس لسيدة تدعى عطيات محمد إبراهيم، 60 سنة من قرية "السماحية الكبرى" مركز بلقاس، ثم أعلنت وفاة ثاني ضحية في نفس المركز خلال بيانها بأعداد ضحايا ومصابي فيروس كورونا المستجد ووضع 300 أسرة تحت الحجر الصحي.

يأتي ذلك في وقت أفادت فيه وزارة الصحة بوفاة ألماني في الأقصر، كما أعلنت تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة.

المصدر: وكالات