السراج: سنضطر للرد على خروق وقف إطلاق النار في حال لم تتخذ إجراءات دولية صارمة

تعهد رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج بالرد على خروق وقف إطلاق النار، في حال لم تتخذ إجراءات دولية صارمة، مؤكدا أن ليس لديه شريكا للسلام.

وقال السراج في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت: "أعلنا الالتزام بقرارات مجلس الأمن ومؤتمر برلين لوقف إطلاق النار في ليبيا. نأخذ الحيطة لأننا ندرك أن ليس لدينا شريكا للسلام، والأولوية هي لدعم الجبهات ومحاور القتال".

وبشأن استمرار إغلاق المنشآت النفطية في البلاد، حذر السراج من أن الأمر سيؤدي إلى أزمة مالية كارثية وعجز في ميزانية 2020.

وحمل "الجيش الوطني الليبي" مسؤولية الإغلاق، قائلا إن "الذين أصدروا بيانات حول الإغلاق سوف يتحملون نتيجة ذلك لأن من أعطوكم التعليمات تنصلوا من ذلك أمام المجتمع الدولي".

وأضاف: "وجهنا رسالة لكل الأطراف المسؤولة عن القفل كي تدرك خطورة ذلك، لأن الأمر يتعلق بجميع الليبيين".

المصدر: وكالات