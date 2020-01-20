الاتحاد الأوروبي: سنبحث كل الخيارات لدعم الهدنة في ليبيا

لم يستبعد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أي خيار فيما يتعلق بدعم الاتحاد لوقف إطلاق النار في ليبيا.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به رئيس الدبلوماسية الأوروبية اليوم الاثنين، ردا على سؤال بشأن احتمال نشر قوات أوروبية في ليبيا، حيث قال: سنبحث "كافة الخيارات" لدعم وقف رسمي لإطلاق النار في ليبيا إذا تم إبرام اتفاق بهذا الشأن.

وقال بوريل: "وقف إطلاق النار يحتاج إلى من يراقبه.. لا يمكن القول "ها هو وقف إطلاق النار" وننساه.. ينبغي أن يكون هناك من يراقبه ويديره".

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كما أكد بوريل ضرورة استئناف العملية البحرية التي كان الاتحاد الأوروبي ينفذها منذ العام 2015 في مياه ليبيا، لإنقاذ المهاجرين ومكافحة تهريب البشر والأسلحة وتدريب أفراد خفر السواحل الليبية، والتي توقفت الربيع الماضي بسبب موقف إيطاليا.

وكان رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، أعلن عقب انتهاء مؤتمر برلين بشأن التسوية الليبية أمس الأحد، أن بلاده مستعدة للقيام بدور بارز في مراقبة اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا.

المصدر: "رويترز"