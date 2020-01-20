 
مباشر

الاتحاد الأوروبي: سنبحث كل الخيارات لدعم الهدنة في ليبيا

أخبار العالم العربي

الاتحاد الأوروبي: سنبحث كل الخيارات لدعم الهدنة في ليبيا
Reuters FRANCOIS LENOIR
جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n3u0

لم يستبعد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أي خيار فيما يتعلق بدعم الاتحاد لوقف إطلاق النار في ليبيا.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به رئيس الدبلوماسية الأوروبية اليوم الاثنين، ردا على سؤال بشأن احتمال نشر قوات أوروبية في ليبيا، حيث قال: سنبحث "كافة الخيارات" لدعم وقف رسمي لإطلاق النار في ليبيا إذا تم إبرام اتفاق بهذا الشأن.

وقال بوريل: "وقف إطلاق النار يحتاج إلى من يراقبه.. لا يمكن القول "ها هو وقف إطلاق النار" وننساه.. ينبغي أن يكون هناك من يراقبه ويديره".

إقرأ المزيد
إيطاليا تتطلع إلى
إيطاليا تتطلع إلى "دور بارز" بمراقبة اتفاق سلام في ليبيا

كما أكد بوريل ضرورة استئناف العملية البحرية التي كان الاتحاد الأوروبي ينفذها منذ العام 2015 في مياه ليبيا، لإنقاذ المهاجرين ومكافحة تهريب البشر والأسلحة وتدريب أفراد خفر السواحل الليبية، والتي توقفت الربيع الماضي بسبب موقف إيطاليا.

وكان رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، أعلن عقب انتهاء مؤتمر برلين بشأن التسوية الليبية أمس الأحد، أن بلاده مستعدة للقيام بدور بارز في مراقبة اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أسرار بوتين.. الكشف عن وثائق أرشيفية سرية وصور نادرة