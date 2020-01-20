إيطاليا تتطلع إلى "دور بارز" بمراقبة اتفاق سلام في ليبيا

أعلن رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي عقب انتهاء مؤتمر برلين بشأن التسوية الليبية، أن بلاده مستعدة للقيام بدور بارز في مراقبة اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا.

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وقال كونتي للصحفيين أمس الأحد في تصريحات بثها التلفزيون الإيطالي: "إننا مستعدون تماما لأن نكون في الصدارة ... نحو تحمل المسؤولية من أجل مراقبة السلام".

وكان المشاركون في مؤتمر برلين قد توصلوا إلى اتفاق حول خطة شاملة خاصة بتسوية الأزمة في ليبيا، تشمل تعزيز الهدنة وتثبيت حظر السلاح وتشكيل آلية عسكرية لمراقبة وقف إطلاق النار.

المصدر: "رويترز"