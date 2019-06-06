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واشنطن تدين الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين في السودان

أخبار العالم العربي

واشنطن تدين الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين في السودان
Reuters
محتجون في أحد شوارع الخرطوم
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أعربت الخارجية الأمريكية عن إدانتها "للإجراءات الأخيرة من جانب السلطات في السودان ضد المحتجين"، وأكدت على ضرورة استئناف المفاوضات مع المعارضة لنقل السلطة إلى حكومة مدنية.

ودعت "المجلس العسكري الانتقالي" و"قوات الدعم السريع" في السودان إلى "وقف العنف واستئناف الحوار مع قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان، لنقل السلطة إلى قيادة مدنية".

وأكدت أن المحادثات ستفضي إلى "قيادة مدنية تؤدي إلى انتخابات حرة تعبر عن إرادة الشعب السوداني"، وأشارت إلى أن مبعوثيها "يتفاعلون حاليا مع سلطات بلدان المنطقة لحل القضية السودانية بسلام".

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وازدادت الأوضاع توترا في السودان بعد أن فضت القوات الموالية "للمجلس العسكري الانتقالي" الاثنين الماضي اعتصام المعارضة أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم.

وأسفر فض الاعتصام عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة المئات، حسب لجنة الأطباء المركزية السودانية.

المصدر: وكالات

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