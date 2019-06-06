السلطات السودانية تخفّض عدد قتلى "فض الاعتصام" إلى 46 قتيلا

نقلت وكالة أنباء السودان عن وكيل وزارة الصحة قوله إن عدد قتلى فض الجيش وقوات الدعم السريع لاعتصامات المعارضة في البلاد نهار الاثنين لم يتجاوز 46 قتيلا.

إقرأ المزيد

ونسبت الوكالة إلى الدكتور سليمان عبد الجبار وكيل الوزارة نفيه أن يكون عدد القتلى تجاوز المئة.

وجاء التقرير بعدما قال مسعفون على صلة بالمعارضة إن أكثر من 100 قتيل سقطوا في أحداث العنف الأخيرة.

وأعلنت أمس اللجنة المركزية للأطباء في السودان أن عدد ضحايا فض اعتصام القيادة العامة بالقوة، يوم الاثنين الماضي ارتفع إلى أكثر من مائة قتيل، بعد انتشال 40 جثة من نهر النيل في الخرطوم.

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين،وقامت بفضه بالقوة، حسب قوى المعارضة التي أعلنت عن مقتل 60 شخصا على الأقل، قبل العثور على 40 جثة في نهر النيل في الخرطوم.

ونفى المجلس العسكري أن يكون قد فضّ اعتصام الخرطوم متعمدا، قائلا إنه استهدف فقط منطقة كولومبيا المجاورة لمقر الاعتصام التي وصفها بـ"البؤرة الإجرامية الخطرة".

المصدر: رويترز