أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام أمام قيادة الجيش في الخرطوم إلى 101 قتيل بعد انتشال 40 جثة من نهر النيل.

وقالت اللجنة في بيان، نشرته على صفحتها في موقع "فيسبوك": "تم حصر 40 جثة لشهدائنا الكرام انتشلت من النيل بالأمس، أخذت بمركبات تتبع لمليشيات الجنجويد لجهة غير معلومة".

ولاحقا أفادت اللجنة، في بيان آخر، بمقتل شخص آخر وهو رجل أصيب بطلق ناري في الرأس على يد قوات تابعة للمجلس العسكرية، مشيرة إلى أن عدد الضحايا ارتفع بذلك إلى 101 قتيل.

وأكدت لجنة أطباء السودان في بيانها "وجود المزيد من الشهداء"، موضحة أن هؤلاء الذين تحدثت عنهم سابقا هم فقط من تمكنت من حصرهم.

وازدادت الأوضاع توترا في السودان بعد أن فضت القوات الموالية للمجلس العسكري الانتقالي، الذي يدير شؤون البلاد بعد عزل الرئيس السابق، عمر البشير، فجر الاثنين الماضي الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم.

وبعد هذا التصعيد اقترح المجلس العسكري على قوى المعارضة استئناف المفاوضات حول الفترة الانتقالية، لكن الأخيرة رفضت هذه المبادرة.

المصدر: RT