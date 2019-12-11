سامسونغ تكشف عن هواتف جديدة قريبا

أكد العديد من المواقع المختصة بشؤون التقنية أن سامسونغ تستعد للكشف عن هاتفين جديدين من فئة Galaxy قبل نهاية العام الجاري، لتطلقهما الربيع القادم.

وتبعا للتسريبات فإن سامسونغ تنوي إطلاق نسخة مبسطة عن هواتف S10 ستحمل اسم Galaxy S10 Lite.، وهاتف آخر أكثر تطورا تحت اسم Galaxy Note 10 Lite.

ومن المفترض أن يأتي الهاتف الأول بنتوء مستطيل الشكل على واجهته الخلفية، مزود بكاميرا بثلاث أو أربع عدسات، أما الشاشة فستأتي Infinity-O بحجم 6.7 بوصة، فيها ثقب صغير في منتصفها من الأعلى مخصص للكاميرا.

So... Here comes your very 1st look at which I assume will be launched as #Samsung#GalaxyA91 and/or maybe #GalaxyS10Lite! 360° video + gorgeous 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over at @91mobiles (please read the linked post carefully) -> https://t.co/sZRK2Rqlaypic.twitter.com/SPdwVgzBjA — Steve H.McFly (@OnLeaks) 3 декабря 2019 г.

وسيدعم أداء هذا الجهاز معالج Snapdragon 855 أحد أفضل المعالجات المخصصة للهواتف حاليا، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وبطارية بسعة 4500 ميلي امبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

youtube/ XEETECHCARE

أما الهاتف الثاني Galaxy Note 10 Lite فمن المفترض أن يعمل بمعالج Exynos 9810، وذاكرة وصول عشوائي 6 أو 8 غيغابايت، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

ومن المتوقع أن يطرح Galaxy Note 10 Lite بسعر 609 يورو، أما هاتف Galaxy S10 Lite. فسيصل سعره إلى 669 يورو.

وتزامنا مع طرح هذين الهاتفين يفترض أن تطلق سامسونغ هاتفين آخرين Galаxy A51 و Gаlaxy A71 بسعر 375 و 469 دولارا.

المصدر: 4apk