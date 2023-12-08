طبيبة تحذر من تغير محيط العنق

وفقا للدكتورة إينا ميسنيكوفا، أخصائية الغدد الصماء، يجب إجراء فحص للغدة الدرقية، إذا لاحظ الشخص حدوث تغير واضح في شكل رقبته.

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وتشير الأخصائية في حديث لـ Pravda.Ru، إلى أن بعض أمراض الغدة الدرقية تسبب زيادة في حجمها. لذلك عند ملاحظة هذه التغير يجب على الشخص استشارة طبيب أخصائي لتشخيص السبب. لأن تجاهل هذا التغير قد يؤثر سلبا في عمل أعضاء وأنظمة الجسم الأخرى.

وتقول: "هرمونات الغدة الدرقية مسؤولة عن العديد من العمليات الجارية في الجسم. لذلك أي مشكلة تحصل لهذه الهرمونات يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات في عمل القلب".

ووفقا لها، يعتبر هرمون الغدة الدرقية (TSH) الهرمون الأكثر دلالة على عمل هذه الغدة.

مشيرة إلى أن قصور الغدة الدرقية يحصل لدى بعض المرضى بسبب اضطراب وظائفها.

وتقول: "ويجب في هذه الحالة وصف العلاج اللازم مع العلم أنه يمكن أن تكون الحالة ناجمة عن زيادة نشاط الغدة الدرقية أو انخفاضه".

المصدر: Pravda.Ru