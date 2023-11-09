طبيبة تكشف أعراضا غير واضحة لأمراض الغدة الدرقية

وفقا للدكتورة ماريا خودياكوفا أخصائية الغدد الصم، غالبا ما يشعر سكان المدن الكبرى بزيادة التعب والضعف والنعاس وانخفاض التركيز والقلق والأرق.

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وتشير الدكتورة في حديث لـ Gazeta.Ru إلى أنه يمكن ملاحظة مثل هذه العلامات ليس فقط بسبب إيقاع الحياة الصاخب، بل وأيضا بسبب اضطراب هرمونات الغدة الدرقية.

وتقول: "وجود مشكلات في الجهاز التناسلي، مثل ضعف القدرة الجنسية، وانخفاض الرغبة الجنسية، وعدم انتظام الدورة الشهرية، واضطرابات الأمعاء مثل الإمساك أو الإسهال، وجفاف الجلد، وتساقط الشعر، يمكن أن تكون ناجمة أيضا عن الأداء غير السليم للهرمونات".

ووفقا لها، إذا كان الشخص يتبع حمية غذائية صحيحة وينام ما لا يقل عن 7 ساعات في الليل و لديه نظام للراحة والعمل، ومع ذلك تقلقه الأعراض المذكورة أعلاه عليه استشارة الطبيب.

وتقول: "من أجل تحديد ما إذا كان السبب فعلا مشكلة في الغدة الدرقية، أم أنها ناجمة عن نمط الحياة، من الضروري اجتياز اختبار فحص هرمون (TSH) المنشط للغدة الدرقية".

المصدر: Gazeta.Ru