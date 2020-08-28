شويغو يعلن عن التطعيم الإجباري ضد كورونا في الجيش الروسي

ستشهد القوات المسلحة الروسية عملية التطعيم الإجباري لبعض الفئات من جنودها وضباطها.

أعلن عن ذلك وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في حديث أدلى به لقناة "زفيزدا" التلفزيونية العسكرية الروسية.

وقال إن عملية التطعيم الإجباري ستطال بالدرجة الأولى الجنود والضباط الذين يقومون بأداء نوبات قتالية بعيدا عن نقاط تمركزهم الأساسية.

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وتابع الوزير: "لقد حددنا دائرة من يتوجب تطعيمهم باللقاح بالدرجة الأولى، لأن كثيرا من العسكريين يقومون بنوبات قتالية طويلة الأمد بعيدا عن وحداتهم وقواعدهم.

لدينا على سبيل المثال طاقم البحارة في الغواصات، لأن مرض أحد هؤلاء الأفراد لا يمكن أن يعني عودة الطاقم بأكمله. وهم يبحرون لا ليوم واحد، بل الأمر أخطر من ذلك".

كذلك أشار وزير الدفاع إلى ضرورة تطعيم أفراد النوبات القتالية، التابعين لقوات الصواريخ الاستراتيجية قائلا: "كما أن لدينا من يناوبون على مدار الساعة لأيام كاملة في هذه القوات، ولا يمكن أن نسمح بأن يصبح هؤلاء الشباب عرضة للإصابة بما يمكن أن يضعف قدراتنا الدفاعية ولو لشعرة رفيعة".

يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق التطعيم بلقاح "سبوتنيك-V" الأسبوع المقبل وفقا لمعهد "غماليا".

المصدر: زاشيشات روسيا