كيف تبدو الحياة بلون واحد فقط؟ (صور)
اشتهرت كيتين-كاي سيرا، الشخصية الشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعشقها منقطع النظير للون الوردي، إذ لم تلبس أو تستخدم غيره منذ 35 عاما مضت.
واشتهرت كيتين-كاي في السنوات الماضية كأكثر "امرأة وردية اللون" في العالم أجمع، إذ تبلغ من العمر 54 عاما، والتزمت بارتداء واستخدام اللون الوردي على مدى العقود الثلاثة الماضية، بل ارتدت اللون في المناسبات الرسمية والأعراس والجنازات.
وغالبا ما تنشر كيتين-كاي، التي تعمل كمغنية أيضا، صورا من حياتها الشخصية على موقع إنستغرام.
كما تظهر صور المغنية الكثيرة أن اللون الوردي لا يقتصر على ملابسها وحسب، حيث أنها صبغت شعرها باللون الوردي أيضا، فضلا عن طلاء منزلها الداخلي كاملا بهذا اللون، وكذلك صبغ شعر كلبها "كيسيز" باللون نفسه، ليتناسب مع أسلوب حياتها المميز.
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وتبرر المغنية أسلوب حياتها "بكون تطبيق لون واحد، يجعل عملية اختيار الملابس والإطلالات أسهل بكثير من دمج الألوان مع بعضها"، فضلا عن أن اللون الزهري يجعلها "أكثر سعادة وجمالا وإيجابية".
وفي سياق مرتبط، اكتشفت دراسة جديدة لجامعة أستراليا الوطنية، أن "اللون الوردي" هو أقدم لون في السجل الجيولوجي، بعد أن وجد الباحثون صبغات وردية في صخور عمرها يقارب 1.1 مليار سنة، وذلك في أعماق الصحراء الكبرى في موريتانيا.
المصدر: CNN News + Instagram