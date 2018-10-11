الأطباء يحولون سيلينا غوميز إلى مصحة للأمراض النفسية!

ذكر موقع "TMZ" أن الممثلة والمغنية الأمريكية، سيلينا غوميز، نقلت لمصحة للأمراض النفسية للمرة الثانية خلال أسبوعين.

وتشير المعلومات إلى أن الفنانة تخوض أزمة نفسية بسبب العلاجات الطبية التي تخضع لها، حيث أدخلت المشفى نهاية سبتمبر الفائت لعلاجها من نقص عدد الخلايا البيضاء في الدم، والذي نجم عن مضاعفات عمليات زرع الكلى التي خضعت لها العام الماضي.

وخضعت الفنانة في سبتمبر2017 لعملية زرع الكلى بسبب مرض "الذئبة الحمامية" الذي يعتبر أحد أمراض المناعة الذاتية، والذي يهاجم الجهاز المناعي فيه الأنسجة الطبيعية للجسم، ما يسبب ضررا للكلى والجلد والمفاصل والعديد من الأعضاء الحيوية.

بدأت غوميز البالغة من العمر 26 عاما مسيرتها الفنية عام 2009، وحتى 2012 كانت في فرقة "Selena Gomez & Тhe Scene" الموسيقية، وبعدها انتقلت للغناء الفردي، كما لعبت العديد من الأدوار الفنية في المسلسلات والأفلام، كدورها في مسلسل "Hannah Montana" وفيلم "Monte Carlo".

المصدر: لينتا.رو