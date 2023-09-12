روسيا تشهد احتفالية هامة مع مصر أطلقها بوتين والسيسي

تشهد وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني بالعاصمة الروسية موسكو ختام فعاليات "عام ‏التبادل الإنساني بين مصر وروسيا"، التي عُقدت تحت رعاية الرئيسين الروسي والمصري.

واستهلت وزيرة الثقافة زيارتها لموسكو بجولة بمتحف الدولة التاريخي الروسي، والذي تعكس معروضاته التاريخ والحضارة والثقافة الروسية منذ قديم الزمان حتى أيامنا هذه.

ويعتبر هذا المتحف من أكبر المتاحف في تاريخ روسيا حيث يضم أكثر من 4 ملايين قطعة أثرية ومخطوطات نادرة في 39 قاعة.

كما زارت وزيرة الثقافة "غاليري تريتياكوف الوطني" وهو متحف للفنون التشكيلية في مدينة موسكو، ويعتبر "غاليري تريتياكوف" أحد أشهر المتاحف الفنية في العالم.

يذكر أن العام الثقافي الإنساني "مصر – روسیا "، ‏انطلق من دار الأوبرا المصرية، بالقاهرة، حيث أعدت وزارة الثقافة، بالتعاون مع وزارة ‏الخارجية، والجانب الروسي، لهذه المناسبة أجندة شملت 23 فعالية ‏ثقافية وفنية، شاركت فيها جميع قطاعات وهيئات وزارة الثقافة، ‏بدأت من مصر، تختتم في العاصمة الروسية ‏موسكو، بالإضافة إلى اختيار روسيا ضيف شرف "مهرجان ‏الإسماعيلية الدولي للأفلام الوثائقية والقصيرة"، وتواصلت ‏الفعاليات من خلال الندوات ومعارض الكتاب والفنون التشكيلية ‏والحرف التراثية، إلى جانب تبادل للفرق الفنية بين الجانبين، وإصدار ‏مجموعة من المترجمات من الروسية إلى العربية والعكس.

المصدر: RT