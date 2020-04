"يوتيوب" يحتضن أهم حدث سينمائي هذا العام

youtube/We Are One

أعلن القائمون على موقع "يوتيوب" أن الموقع سيعرض في مايو المقبل أهم الأفلام العالمية في إطار مهرجان We Are One الذي سيبث فعالياته على الإنترنت.

وخلال الفترة ما بين 29 مايو و7 يونيو هذا العام سيعرض "يوتيوب" في إطار We Are One أفلاما من أهم المهرجات العالمية مثل مهرجان كان السينمائي، ومهرجان تورنتو السينمائي الدولي، ومهرجان طوكيو السينمائي الدولي، و مهرجان القدس السينمائي، ومهرجان البندقية السينمائي، و مهرجان تريبيكا السينمائي.

وستتضمن العروض أفلاما قصيرة، وأفلاما وثائقية، إضافة إلى الأفلام الموسيقية والكوميدية والأفلام الطويلة.

وحول الموضوع قال جين روزينثال الرئيس التنفيذي لشركة Tribeca Enterprises المنظمة بمهرجان "تريبيكا" السينمائي: "نتحدث دوما عن الدور الذي تلعبه السينما في توحيد وإلهام الناس، وعلى الرغم من الحدود والاختلافات فهي قادرة على شفاء العالم".

ويرى الخبراء في خطوة "يوتيوب" فرصة ممتازة لتوفير الأفلام للناس في فترة الحجر الصحي المنزلي في زمن انتشار جائحة كورونا.

المصدر: نوفوستي