وزير المالية الروسي: جميع التزامات الميزانية المخطط لها سيتم الوفاء بها

أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أنه سيتم الوفاء بجميع التزامات الإنفاق في الميزانية الروسية المخطط لها لعام 2023، مشددا على وجود موارد كافية لذلك.

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وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك مخاطر من عدم الوفاء بالالتزامات الاجتماعية هذا العام بسبب عجز الميزانية، قال الوزير: "السؤال ليس دقيقا، لأن عجز الموازنة سيكون عند المستوى المخطط له".

وأضاف الوزير الروسي أن الالتزامات الاجتماعية يتم الوفاء بها في المقام الأول، وقال: "ليس لدينا سبب للقول إن بعض النفقات المخطط لها لن يتم الوفاء بها".

وأكد الوزير المالية الروسي وجود الموارد المالية الكافية، وأن الحكومة ستنفذ جميع أهداف الميزانية (النفقات).

وأبقعت وزارة المالية الروسية على توقعاتها بأن عجز الميزانية لعام 2023 لن يزيد عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة المالية الروسية بأنه وفقا للتقديرات الأولية، تم تنفيذ الميزانية الفيدرالية لروسيا في يناير بعجز قدره 1.760 تريليون روبل، حيث زادت النفقات بنسبة 59% لتصل إلى 3.117 تريليون روبل، فيما انخفضت الإيرادات بنسبة 35% إلى 1.356 تريليون روبل.

المصدر: نوفوستي