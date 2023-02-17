وزير المالية الروسي يعلق على قرار إدراج روسيا على "القائمة السوداء" للمناطق الضريبية

علق وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف على قرار الاتحاد الأوروبي إدراج روسيا على "القائمة السوداء" للمناطق الضريبية.

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وأفاد وزير المالية الروسي، في مقابلة تلفزيونية اليوم الجمعة، بأن قرار الإدراج هو قرار سياسي حصري ولن تترتب عليه أي عواقب على الميزانية والاقتصاد.

وقال: "هذا قرار سياسي بحت. هذا الموضوع لم يناقش مع وزارة المالية الروسية ولم يطلب منا تفسيرات، هذا عمل غير ودي آخر. ما العواقب؟ لن تترتب على ذلك أي عواقب على الميزانية أو على الاقتصاد".

وقبل أيام أشارت وزارة المالية الروسية إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي إدراج روسيا على "القائمة السوداء" اتخذ دون التشاور مع موسكو، وأن أسبابه غير واضحة.

يذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر يوم الثلاثاء الماضي إدراج روسيا وجزر العذراء البريطانية وكوستاريكا وجزر مارشال على قائمة الاتحاد الأوروبي "للمناطق الضريبية غير المتعاونة" مع الاتحاد، والتي تم وضعها في عام 2017 لتعزيز الرقابة على الأنظمة الضريبية وتفادي التهرب من الضرائب بواسطة الملاذات الضريبية (أوف شور).

المصدر: نوفوستي