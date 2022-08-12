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بيانات تظهر أداء الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني

مال وأعمال

بيانات تظهر أداء الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أظهرت بيانات لمكتب الإحصاء البريطاني نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في الربع الثاني من عام 2022، بحسب التقديرات الأولية، على أساس سنوي بنسبة 2.9%.

إلا أن البيانات أشارت إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة تراجع بنسبة 0.6% على أساس فصلي.

وجاءت البيانات مخالفة لتوقعات المحللين، الذين استطلعت آراءهم بوابة DailyFx، إذ توقعوا نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 2.8% على أساس سنوي، وتراجعه على أساس فصلي بنسبة 0.2%.

المصدر: برايم

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