بيانات تظهر أداء الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني

أظهرت بيانات لمكتب الإحصاء البريطاني نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في الربع الثاني من عام 2022، بحسب التقديرات الأولية، على أساس سنوي بنسبة 2.9%.

إلا أن البيانات أشارت إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة تراجع بنسبة 0.6% على أساس فصلي.

وجاءت البيانات مخالفة لتوقعات المحللين، الذين استطلعت آراءهم بوابة DailyFx، إذ توقعوا نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 2.8% على أساس سنوي، وتراجعه على أساس فصلي بنسبة 0.2%.

المصدر: برايم