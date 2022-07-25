الذهب يتراجع بانتظار نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، وسط حالة من الترقب من قبل المستثمرين لنتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، وهناك توقعات برفع معدل الفائدة 75 نقطة أساس.

وبحلول الساعة 08:51 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة لشهر أغسطس للذهب في بورصة نيويورك كوميكس بمقدار 5.4 دولار (بنسبة 0.31%) إلى 1722 دولارا للأونصة، فيما تراجعت العقود الآجلة للفضة لشهر سبتمبر بنسبة 0.99% لتصل إلى 18.433 دولار للأونصة.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار المعدن النفيس، في ظل ضعف الدولار بعد بيانات اقتصادية، وحقق بذلك المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بعد 5 أسابيع متتالية من الهبوط.

المصدر: RT + برايم