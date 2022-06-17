روسيا والسعودية تبحثان استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات

تعقد اللجنة الروسية - السعودية الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، جلستها في موسكو يوم الاثنين المقبل.

وسيترأس الجلسة عن الجانب السعودي وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح.

وسيكون أحد الموضوعات مناقشة استثمارات السعودية في روسيا، والتي قدر نائب رئيس الحكومة الروسية ألكسندر نوفاك (الرئيس المشارك للجنة) في وقت سابق، أنه يبلغ عشرات المليارات من الدولارات.

ووفقا للمسؤول الروسي المذكور، قد تبدأ المملكة في المستقبل القريب في الاستثمار في مشاريع روسية في مجال البتروكيماويات وإنتاج الغاز الطبيعي المسال وإنشاء مراكز بحوث مشتركة. ونوه نوفاك بأن حجم التجارة بين الدولتين ينمو باستمرار، وقد تضاعف بالفعل في الربع الأول من هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2018، ووصل إلى 420.4 مليون دولار.

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وأشار نوفاك إلى أن الشراكة بين البلدين تتطور، بفضل عدة عوامل، من بينها العمل الناجح لصندوق الاستثمار المباشر الروسي والصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية، حيث تم استثمار حوالي 2 مليار دولار في مشاريع استثمارية مشتركة.

وتهتم شركات "غازبروم" و"غازبروم نفت"، وترانس نفط وغيرها من الشركات الروسية بالتعاون مع الشركات السعودية، وتجري مناقشة التعاون في مجال الذرة السلمية.

المصدر: تاس