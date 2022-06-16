في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. اجتماع "مهم" بين روسيا والسعودية حول استقرار سوق النفط

بحث نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الخميس مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان الأوضاع في سوق النفط العالمية والعلاقات الثنائية بين روسيا والسعودية.

وجاء اللقاء على هامش فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، المنعقد هذا الأسبوع في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن الجانبين ناقشا مختلف قضايا التعاون الثنائي بين روسيا والسعودية، وخاصة تم التطرق على وجه الخصوص الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار في سوق النفط.

وأفاد نوفاك، بأن روسيا والسعودية ستواصلان التعاون في سوق النفط، وشدد على أن زيارة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى روسيا تؤكد نية القيام بذلك في إطار "أوبك+".

وقال المسؤول الروسي: "نواصل التعاون، الذي تطور على مدى سنوات عديدة وأظهر نشاطا فعالا. وتؤكد زيارة اليوم أننا سنواصل العمل سويا على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية الحالية (أوبك+) حيث اتفقنا على موازنة السوق".

وأكد نوفاك على أهمية التعاون بين روسيا والسعودية في مجال النفط بصفتيهما من كبار منتجي الخام في العالم، وقال: "في ظل ظروف عدم اليقين الحالية، من المهم مواصلة العمل معا حتى لا يحدث انهيار في السوق بالشكل الذي كان من الممكن أن يحدث في بداية العام".

ويأتي ذلك في وقت تتعرض فيه أسواق النفط لضغوطات في ظل القيود التي تفرضها الدول الغربية على صادرات النفط من روسيا، أحد أبرز منتجي الخام في العالم.

وانطلقت الأربعاء في مدينة سان بطرسبورغ فعاليات وأنشطة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وسط مشاركة دول عربية، ومنها مصر التي تشارك في الحدث بصفة ضيف شرف.

وينعقد المنتدى هذا الأسبوع في نسخته الخامسة والعشرين في الفترة من 15 و18 يونيو الجاري، ويجذب الحدث أكثر من 13500 مشارك من 141 منطقة ودولة في العالم. ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

المصدر: RT + إنترفاكس + نوفوستي