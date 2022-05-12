وزيرة الخارجية النمساوية السابقة تحذر من أوقات عصيبة لألمانيا

حذرت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة، كارين كنيسل، من تداعيات فرض حظر أوروبي على الغاز الروسي، وقالت إن حظر الغاز الروسي سيؤدي إلى أوقات عصيبة لألمانيا.

وأشارت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة إلى أن البنك المركزي الألماني ورؤساء شركات كبرى يشاركونها وجهة النظر هذه.

وقالت كنيسل في مقابلة مع RT: "ممثلو البنك المركزي يتخذون موقفا أكثر حذرا ويقظة. يقولون إن الحظر الكامل على واردات الغاز سيترتب عليه أولا وقبل كل شيء خسائر فادحة ومضمونة في مجال الصناعة".

وأضافت أن التخلي عن الوقود الأزرق من روسيا سيؤدي إلى تسريح جماعي للعمال في الصناعة الكيميائية، إلى جانب حدوث ركود أكبر بكثير مما يتوقعه الاقتصاديون.

وقالت المسؤولة النمساوية السابقة إن "إدارات مؤسسات صناعية كبرى (في ألمانيا) مثل شركة "باسف" (BASF) الكيميائية ستقول لن نستطيع التعامل مع هذا (تداعيات فرض حظر على الغاز الروسي). لذلك ستحل أوقات عصيبة للغاية".

وفي وقت سابق، حذر خبير الاقتصاد، أكيم تروجر، من تداعيات حظر الغاز الروسي على الاقتصاد الألماني، وقال إن فرض حظر مثل هذا سيؤدي إلى ركود عميق وانهيار للاقتصاد الألماني.

وأشار إلى أن وقف إمدادات الغاز الروسي قد يؤدي إلى خسارة نصف مليون وظيفة في ألمانيا، بحسب ما نقله تلفزيون "إن تي في" الألماني عن الخبير.

المصدر: RT + نوفوستي