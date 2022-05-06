روسيا تتجاوز العقوبات الغربية المفروضة على توريدات الموبايلات

سمحت وزارة الصناعة والتجارة الروسية بالاستيراد الموازي لأجهزة موبايل "أيفون" وهواتف ذكية أخرى، أي يمكن استيراد هذه السلع عبر دول ثالثة بهدف تجاوز العقوبات الغربية.

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ووفقا لبيان نشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية فإن الوزارة الروسية سمحت بالاستيراد الموازي لهواتف محمولة، بما في ذلك أجهزة iPhone و Samsung، وكذلك السيارات وقطع الغيار لها.

كذلك يسمح باستيراد معدات إرسال واستقبال صوت أو الصور أو بيانات، بما في ذلك معدات الاتصال في شبكة سلكية أو لاسلكية.

وتتضمن القائمة منتجات من علامات تجارية مثل Apple وAsus وSamsung وD-Link وHP وMotorola وPanasonic وNokia وSony وMikrotik وIntel وXeon وSiemens وCisco وغيرها.

وكانت الحكومة الروسية سمحت بالاستيراد الموازي لمجموعة معينة من المنتجات والسلع، والحديث يجري عن السماح باستيراد منتجات عبر دول ثالثة، دون موافقة مالك العلامة التجارية أو الشركة المصنعة.

وأشار رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، خلال اجتماع حكومي عقد في نهاية مارس الماضي، إلى أن الهدف من الآلية الجديدة هو تلبية الطلب على سلع لديها حماية الملكية الفكرية.

المصدر: نوفوستي