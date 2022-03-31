الحكومة الروسية تتجاوز عقوبات غربية من خلال آلية جديدة

سمحت الحكومة الروسية بالاستيراد الموازي لمجموعة معينة من المنتجات والسلع، والحديث يجري عن السماح باستيراد منتجات عبر دول ثالثة، دون موافقة مالك العلامة التجارية أو الشركة المصنعة.

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وأعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، خلال اجتماع حكومي عقد أمس، عن توقيع وثيقة حول السماح باستيراد بضائع عبر دول ثالثة، دون موافقة مالك العلامة التجارية أو الشركة المصنعة.

وأشار ميشوستين إلى أن الهدف من الآلية الجديدة هو تلبية الطلب على سلع لديها حماية الملكية الفكرية، لافتا إلى أنه في السابق لم يكن يسمح ببيع منتجات في روسيا دون إذن صاحب حقوق الملكية الفكرية.

وأضاف رئيس الحكومة الروسية، أن وزارة التجارة والصناعة الروسية ستقوم بنشر قائمة بالمنتجات التي يشملها القرار الجديد.

ويرى خبراء أن الحكومة الروسية من خلال هذه الخطوة تعتزم تجاوز العقوبات الغربية التي فرضت على البلاد ومكافحة حدوث نقص في سلع أجنبية تحظى بشعبية في روسيا.

المصدر: تاس





