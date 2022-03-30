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بوتين يحظر على المؤسسات الحيوية الروسية شراء البرمجيات الأجنبية

مال وأعمال

بوتين يحظر على المؤسسات الحيوية الروسية شراء البرمجيات الأجنبية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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حظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على القطاعات الحيوية الروسية شراء البرمجيات الأجنبية اعتبارا من الـ31 من مارس بما يمنع استخدامها في المجالات الحساسة في البلاد.

وأعلن عن قرار الرئيس بوتين في مرسوم نشر اليوم الأربعاء على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية، "لضمان الاستقلال التكنولوجي وأمن البنية التحتية للمعلومات الحيوية". 

ووفقا للمرسوم يمكن شراء البرمجيات الأجنبية حتى الحظر التام لاستخدامها بعد الحصول على موافقة خاصة من الجهات المعنية الروسية.

كما حظر الرئيس بوتين على الجهات الحكومية اعتبارا من 1 يناير 2025 استخدام البرامج الأجنبية في البنية التحتية الحساسة في روسيا.

ويندرج تحت مفهوم البنية التحتية الحساسة أنظمة المعلومات وشبكات الاتصالات في المجالات الحيوية في القطاعين العام والخاص في ميادين الرعاية الصحية والصناعة والاتصالات والنقل والطاقة والقطاع المالي والاقتصاد.

المصدر:RT

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