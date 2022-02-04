دبي تعلن إلغاء مشروع محطة طاقة تعمل بالفحم وتحويلها إلى الغاز الطبيعي

سيتم تحويل خطط إنشاء محطة كهرباء تعمل بالفحم في دبي بقيمة 3.4 مليار دولار، إلى العمل بالغاز الطبيعي، حسبما أعلنت الإمارات، التي تعهدت بخفض انبعاثات الكربون الصافية بحلول عام 2050.

وجاء الإعلان أمس الخميس في بيان نقلا عن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والرئيس التنفيذي للمجموعة المالكة لشركة "طيران الإمارات".

ولم يقدم البيان أي تفاصيل حول تكلفة التحويل، ولا كيف سيؤثر ذلك على الوقت المخطط لبدء العمل بالمحطة، كما ستشمل المنشأة محطة لتحلية المياه لتوفير المياه اللازمة لتخضير الكثبان الصحراوية.

وتقوم الصين ببناء محطة "حصيان" للكهرباء بالقرب من حدود دبي مع أبوظبي، وتصف بكين المحطة بأنها "مشروع هندسي كبير لمبادرة الحزام والطريق"، وتوقعت الصين أن تلبي المحطة التي تشارك شركة "جنرال إلكتريك" في بنائها 20٪ من الطلب على الكهرباء في دبي.

ويأتي بناؤها مع ارتفاع درجة حرارة العالم، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري الأخرى في الغلاف الجوي، وفقا للغالبية العظمى من الدراسات والمنظمات العلمية وعلماء المناخ.

المصدر: "أسوشيتد برس"