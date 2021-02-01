لبنان يقرّ زيادة على سعر الخبز وسط أزمة معيشية وسياسية خانقة

أقرت وزارة الاقتصاد اللبنانية زيادة قدرها عشرون في المئة على سعر ربطة الخبز، في بلد يشهد انهيارا اقتصاديا حادا، وسط أزمة معيشية خانقة فاقمتها تدابير الإغلاق بمواجهة كوفيد-19.

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وأعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة أنه "نظرا إلى الارتفاع المتواصل والحاد لسعر القمح في البورصة العالمية وارتفاع سعر صرف الدولار، وحفاظا على الأمن الغذائي"، رفعت الوزارة سعر ربطة الخبز، الحجم الكبير من ألفين إلى 2500 ليرة "كحد أقصى"، أي بزيادة قدرها 20 في المئة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها وزارة الاقتصاد إلى رفع سعر الخبز على وقع أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان منذ خريف العام 2019، أدت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق الموازية بينما السعر الرسمي ما زال على حاله.

وأثارت إجراءات الإغلاق العام المشددة لمكافحة فيروس كورونا المستمرة حتى الثامن من الشهر الحالي الخشية على مصير عائلات تعاني أساسا أوضاعا اقتصادية هشّة في بلد يشكل العمال المياومون فيه قرابة نصف اليد العاملة حسب وزارة العمل، ويحتاج 75 في المئة من سكانه إلى المساعدة.

وشهدت مدينة طرابلس الأفقر في لبنان الأسبوع الماضي احتجاجات لأيام عدّة ضد إجراءات الإغلاق التي ضاعفت معاناة اللبنانيين، تخللتها مواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن إصابة المئات بجروح ومقتل شاب.

المصدر: أ ف ب