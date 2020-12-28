النفط يقلص خسائره بعد توقيع ترامب قانون المساعدات

قلص النفط خسائره اليوم الاثنين بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة مساعدة لمتضرري فيروس كورونا وإنفاق عام بقيمة إجمالية 2.3 تريليون دولار.

ورغم توقيع الحزمة إلا أن معنويات السوق تأثرت باستمرار المخاوف حيال الطلب على النفط في المدى القريب.

وفي الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.5 بالمئة إلى 51.04 دولار للبرميل، بعد أن هبطت بما يصل إلى 1.5 بالمئة لتسجل 50.53 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

فيما نزلت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.4 بالمئة إلى 48.04 دولار للبرميل.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق في أواندا: "مع توقيع الرئيس ترامب القانون، عوض النفط سريعا معظم خسائره اليوم، وإن كان كل من برنت وغرب تكساس ما زال على انخفاض متواضع".

المصدر: رويترز