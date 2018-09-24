ألمانيا.. المؤبد لسوري متهم بجرائم حرب

أصدرت محكمة في ألمانيا اليوم حكما بالمؤبد على سوري حارب في السابق مع إحدى الفصائل ضد الحكومة السورية، وذلك بتهمة ارتكابه جرائم حرب.

وأعلنت محكمة في دوسلدورف أن المدان البالغ من العمر 43 عاما كان في عام 2012 يقود فصيلا مسلحا في حلب، ويتحمل المسؤولية عن جرائم خطف وقتل وتعذيب المدنيين فضلا عن أعمال النهب، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وبعد مغادرته سوريا، توجه المدان إلى ألمانيا حيث حصل على مأوى، لكن أحد السكان السابقين في حلب تعرف عليه ما أدى إلى اعتقاله في عام 2015 في مونستر.

المصدر: تاس