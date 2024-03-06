الاستخبارات الغربية.. روسيا عادت لنشاطها الاستخباري المخيف

نقلت "فايننشل تايمز" عن مصادر استخبارية غربية قلقها الشديد لعودة الاستخبارات الروسية لنشاط أوسع مما كان في الحرب الباردة، مشيرة لاختراقها حديث الضباط الألمان من سنغافورة.

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وذكرت صحيفة صحيفة "فايننشل تايمز" أن الفضيحة الأخيرة حول نشر التسجيل الصوتي للمحادثة بين ضباط الجيش الألماني حول شن هجوم على جسر القرم يعد مثالا "مخيفا".

ونقلت عن تصريح ضابط استخبارات غربية قوله: "لقد استأنفت لعبة القط والفأر".

من جهته أشار ضابط آخر إلى أن "الأنشطة الروسية على مستوى عال أو حتى أعلى مما كانت عليه خلال الحرب الباردة".

وقال ضابط استخباراتي ثالث: "الاستخبارات الروسية آلة ضخمة عادت من جديد لنشاطها القديم".

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول استخباراتي لم يذكر اسمه أنه يمكن "للروس" إجراء "عمليات صعبة للغاية ورائعة بشكل لا يصدق من وجهة نظر استخباراتية".

ونشرت روسيا مؤخرا عن تسجيل صوتي يبحث فيه ضباط ألمان كبار كيفية ضرب جسر القرم الروسي عبر مضيق كيرتش في البحر الأسود، "بما يبقي ألمانيا بعيدة عن الشبهات".

وكشف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن اختراق حديث الضباط الألمان الذين بحثوا ضرب جسر القرم تم بعد دخول أحدهم على الخط من سنغافورة، ونتيجة لعدم تقيدهم بالمحاذير الأمنية، مشيرا إلى روسيا بإصبع الاتهام.

المصدر: نوفوستي