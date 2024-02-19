آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /19.02.2024/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x072
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
- جنرال روسي: التصدي للهجوم المضاد الأوكراني أظهر تفوق العبقرية العسكرية الروسية على الناتو
- جنرال روسي: قوات الناتو تعمل تحت ستار المرتزقة في أوكرانيا ولا نستبعد تنفيذ هجوم مضاد جديد
- القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ 28 مقذوفا خلال 24 ساعة
- رئيسة وزراء إستونيا تعترف بشرعية مطالبة روسيا بأصولها المجمدة في الغرب
- نائب أوكراني: استعادة السلاح النووي خيارنا الوحيد للبقاء