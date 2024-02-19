الأمن الروسي يقضي على عميل أوكراني تنكّر بهيئة معاق لاغتيال شخصية سياسية مهمة في زابوروجيه (فيديو)

قضى الأمن الفدرالي الروسي على عميل لاستخبارات كييف تنكّر بهيئة معاق، وحاول تلغيم سيارة شخصية سياسية معروفة في مقاطعة زابوروجيه التي انضمت إلى روسيا.

وجاء في بيان الأمن الفدرالي: "كشفت عمليات البحث والمتابعة تجنيد استخبارات كييف المواطن الروسي فيتالي دياتلينكو، وكلفته باغتيال شخصية سياسية معروفة في المقاطعة".

وتمت تصفية الإرهابي بعد أن أبدى مقاومة مسلحة واشتبك مع عناصر الأمن الفدرالي أثناء اعتقاله، حيث عثر في حوزته على مسدس "ماكاروف" وذخيرة.

المصدر: RT