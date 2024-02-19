الهند لن تغير علاقاتها مع روسيا بعد وفاة نافالني

قال جايفير شيرغيل المتحدث باسم حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندي الحاكم على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، إن الهند لن تغير علاقاتها مع روسيا على خلفية وفاة "المعارض" الروسي أليكسي نافالني.

إقرأ المزيد

جاء ذلك ردا على سؤال من مراسل غربي حول ما إذا كانت العلاقات الهندية الروسية سوف تتأثر بوفاة نافالني، حيث تابع شيرغيل: "إن روسيا كانت وستظل صديقا وحليفا قويا للهند. وقد دعمت روسيا كدولة الهند، والهند دعمت روسيا، وسوف تقوم بأعمال تجارية مع روسيا حتى بعد وفاة المعارض الروسي".

وكانت إدارة السجون الروسية قد أعلنت وفاة نافالني في السجن فور عودته من فسحة دورية في ساحة السجن، ولا زال التحقيق في أسباب وفاته مستمرا.

يذكر أن نافالني أدين بالاختلاس وحكم عليه بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة "تبديد المال العام"، حيث ثبت اختلاسه 16 مليون روبل من شركة "كيروف الحكومية للأخشاب".

وبقي في مدينة كيروف مقيّد الحرية حكما وممنوعا من السفر ومغادرة محل إقامته إلا بإذن من الجهات المعنية، حتى غادر قبل عامين إلى شمال روسيا حيث أعلن "تعرضه للتسميم على متن الطائرة".

وبعد نقله إلى المستشفى، طالبت زوجته بنقله إلى ألمانيا "خشية على حياته"، بدعوى أنه "معارض"، فأصدر الرئيس فلاديمير بوتين تصريحا خاصا أتاح سفره.

وفور عودته إلى موسكو من ألمانيا بعد "العلاج في مستشفى تابع للاستخبارات الألمانية"، اعتقل في المطار، وأودع السجن بموجب الحكم الأول لكن مع النفاذ، لانتهاكه مواد الحكم ومغادرته كيروف بلا إذن خاص قبل "تسممه".

المصدر: نوفوستي